Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 5 aprile 2024: cielo sereno con qualche nuvola

A cura di Beatrice Tominic

Cielo sereno nella maggior parte della regione Lazio in questo primo venerdì del mese, 5 aprile 2024. Qualche nuvola fa capolino in giornata a Latina e Roma, dove è attesa anche la temperatura massima più bassa della regione. Il termometro, infatti, oggi oscilla fra i 6 gradi centigradi di minima, attesi a Rieti e Viterbo e la massima di 22, prevista invece a Frosinone.

Che tempo fa a Roma oggi, venerdì 5 aprile 2024

Cielo sereno con qualche nuvola nella giornata di oggi, venerdì 5 aprile 2024 sulla capitale, con cielo coperto soprattutto la mattina. Nel pomeriggio, invece, il cielo si apre ed esce il sole. Le temperature sono miti: il termometro, come riporta Il Meteo.it, oscilla fra i 9 e i 18 gradi centigradi.

Le previsioni meteo nelle altre province

Come anticipato, in generale la giornata di oggi è serena in tutti i territori del Lazio. La minima, di 6 gradi, è attesa ancora una volta a Rieti e Viterbo, dove, invece, la massima è di 20 gradi centigradi. In entrambe le zone, sia quelle della Tuscia che nei settori appenninici, il cielo è sereno per tutto il giorno. Qualche nuvola rischia di arrivare nel corso della tarda mattinata, ma va presto via.

Sole anche a Frosinone: anche qui qualche nuvola si mostra in mattinata, ma poi il cielo si rischiara. Il sole splende per tutta la giornata nella Ciociaria, mentre le temperature oscillano dai 7 ai 22 gradi centigradi. Diversa situazione, invece, a Latina dove il cielo è nuvoloso per l'intera mattinata. Nel basso Lazio, dalla parte del litorale, il cielo è coperto fino al primo pomeriggio. Temperature comprese fra i 9 e i 19 gradi nel capoluogo pontino.