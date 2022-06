Previsioni meteo Roma e Lazio 30 giugno 2022: sole e temperature da bollino rosso Previsti sole e caldo per il 30 giugno 2022. Giornata da bollino rosso in tutte le province del Lazio: a Roma attese temperature oltre i 35 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Ancora una giornata da bollino rosso per il caldo quella di oggi, 30 giugno 2022. Il primo mese estivo si chiude con l'emergenza per allerta caldo a causa delle alte temperature: nella capitale, il termometro segna oltre i 35 gradi. Anche oggi su tutto il territorio della regione Lazio splende il sole e si registra molto caldo: tutte le province, sia nella giornata di oggi che in quella di domani, venerdì primo luglio, sono state contrassegnate con il bollino rosso (grado di allerta massima) dai bollettini delle ondate di calore del ministero della Salute.

Previsioni meteo 30 giugno 2022: oltre 35 gradi a Roma

Il caldo continua nella capitale dove, da una temperatura minima di 18 gradi, la massima registrata oggi rischia di superare i 35 gradi nella parte centrale della giornata. Qui, per il terzo giorno consecutivo, è stata proclamata dal ministero della Salute l'allerta massima per il caldo, contrassegnata con il bollino rosso. Per tutto il giorno, la città di Roma viene illuminata dal sole: nessuna nuvola all'orizzonte.

Previsioni meteo primo luglio 2022: bollino rosso su tutte le città

Come anticipato, oggi (ma anche domani, primo luglio) tutte le province sono contrassegnate con l'allerta massima per il caldo, dal bollino rosso. Nella giornata di oggi le temperature massime vengono raggiunte dalla capitale, seguita immediatamente da Frosinone dove sono attese massime da 34 gradi e minime da 18 gradi. Massime di 33 gradi, invece, a Latina: nel capoluogo pontino le minime non vanno più in basso dei 19 gradi.

Uguali, invece, i gradi attesi a Viterbo e Rieti dove le temperature si aggirano fra i 16 e i 32 gradi.