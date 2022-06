Allerta a Roma per il forte caldo, 29 e 30 giugno da bollino rosso: è emergenza Continuano ad alzarsi le temperature a Roma. La protezione civile ha diramato un’allerta da bollino rosso per la forte ondata di calore che si è abbattuta sulla capitale.

A cura di Natascia Grbic

Mercoledì 29 e giovedì 30 giugno giornate da bollino rosso a Roma. Lo ha comunicato il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Il livello di allerta 3 è valido da oggi fino a dopodomani: nei prossimi giorni la temperatura rimarrà molto alta, e salirà oltre i trentacinque gradi nelle ore più calde, arrivando anche a sfiorare i quaranta. La situazione non dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, con il termometro che in alcune occasioni arriverà anche a trentotto gradi.

Il livello 3 ‘ondata di calore' "Indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde, mentre nel caso si abbia bisogno di aiuto bisogna contattare la sala operativa della protezione civile al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

L'ondata di caldo che in queste ultime ore si è riversata a Roma è una delle più intense avute negli ultimi anni. La giornata di oggi, mercoledì 29 giugno, ha battuto ogni record. I forti venti non sono stati di sollievo dato che hanno alimentato i numerosi incendi scoppiati nelle ultime ore, e che hanno devastato la città, distruggendo abitazioni, campi, parchi. Quaranta persone sono rimaste intossicate dal fumo, una donna e il suo bambino sono finiti in ospedale. E la situazione non sembra accennare a un miglioramento nei prossimi giorni dato che le temperature continueranno ad aumentare.