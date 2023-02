Previsioni meteo Roma e Lazio 25 febbraio: arriva il maltempo, weekend di piogge e temporali Cielo nuvoloso e piogge a partire dalle ore serali oggi, sabato 25 febbraio, a Roma e nelle altre province del Lazio. Nella notte arriveranno i temporali.

A cura di Redazione Meteo

Quello che si apre oggi, sabato 25 febbraio, sarà l'inizio di un weekend non dominato purtroppo dal bel tempo, ma dal cielo nuvoloso e dalle piogge, che cadranno sparse su tutta la regione. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo il clima sarà gradevole, con temperature alte che arriveranno a sfiorare anche i venti gradi, ma con venti moderati e piogge sparse durante la giornata. Le condizioni meteo peggioreranno domenica 26 febbraio, con temporali che si susseguiranno per tutta la giornata.

A Roma il cielo sarà coperto per tutta la giornata, a parte brevi momenti in cui ci sarà un po' di sole. I venti soffieranno moderati, calmandosi rispetto alla notte, in cui sono stati invece molto forti. Le piogge cominceranno a cadere a partire dalle 19 di sera, mentre le temperature saranno abbastanza gradevoli e oscilleranno tra una minima di dodici gradi e una massima di diciassette gradi.

Caldo anche a Frosinone, dove la massima sarà di diciassette gradi, e la minima di nove. Anche qui il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno, tranne che dalle 7 del mattino alle 13. I venti soffieranno moderati, mentre le piogge cominceranno a cadere dalle 22.

Temperature ancora più alte a Latina, dove il termometro arriverà a diciotto gradi, mentre la minima non scenderà oltre gli undici gradi. Anche qui il cielo sarà nuvoloso, e le piogge cominceranno a cadere a partire dalle 20 di questa sera.

Cielo nuvoloso anche a Rieti, dove le piogge cominceranno a cadere a partire dalle 22 di questa sera. I venti soffieranno moderati tutta la giornata, mentre le temperature saranno comprese tra sette e diciassette gradi. Cielo nuvoloso tutto il giorno anche a Viterbo, dove le piogge cominceranno a cadere dalle 16, e le temperature oscilleranno tra sette e sedici gradi.