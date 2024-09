video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 15 settembre: ultimo giorno di sole e caldo, arriva l'autunno Sole e caldo oggi in tutto il Lazio, dove stanno per arrivare temperature più autunnali. Il cielo sarà sereno e non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno leggeri.

A cura di Natascia Grbic

Getty Images

Ultime giornate di sole e caldo nel Lazio: oggi, domenica 15 settembre, le temperature saranno abbastanza alte soprattutto a Roma, dove sfioreranno i trenta gradi. Anche nelle altre province ci sarà cielo sereno e assenza di piogge, con le massime che si attesteranno in genere sui venticinque gradi nelle ore più calde. Il cielo sarà privo di nuvole e oggi, a differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi, non sono previste precipitazioni. I venti soffieranno tra deboli e moderati in quest'ultima domenica estiva che sta per lasciare il passo a un clima più rigido, quello autunnale.

Ma andiamo a vedere più nello specifico come sarà la situazione meteo oggi in tutto il Lazio. A Roma le temperature saranno comprese tra tredici e ventisette gradi, mentre a Frosinone saranno leggermente più basse, con le minime a undici gradi e le massime che non andranno oltre i ventiquattro. Termometro tra tredici e venticinque gradi a Latina, mentre a Latina le temperature oscilleranno tra gli undici e i ventitré gradi. Temperature tra dodici e ventiquattro gradi a Viterbo. In tutto il Lazio è previsto cielo sereno con assenza di nubi e piogge.

La situazione è però destinata a cambiare. Il vortice ciclonico, pur allontanandosi, continuerà a generare i suoi effetti sull'Italia, portando non solo temperature drasticamente più fredde rispetto anche solo a quelle della settimana scorsa, ma anche un meteo più instabile, con piogge e temporali. Nel Lazio vedremo l'avvicinarsi delle piogge soprattutto a partire da mercoledì, con temporali poi nelle giornate successive. Anche le temperature continueranno ad abbassarsi.