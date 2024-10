video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 10 ottobre: tempo bello e temperature fino a 26 gradi. Sole nel weekend Cielo poco nuvoloso e sole, con pioggia e temporali su Rieti sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 10 ottobre. Bel tempo nel weekend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 10 ottobre, registrano tempo sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni assenti e temperature massime che arrivano a 26 gradi. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it "una nuova perturbazione portatrice di piogge copiose e diffuse al Nord e sulla Toscana (figlia dell'ex uragano Kirk), forti venti forti di Libeccio sul Mar Ligure e Tirreno, Scirocco su Ionio e Adriatico.

Caldo all'estremo Sud. Da venerdì rimonta l'alta pressione e inizia un periodo più stabile e soleggiato per tutti". Il weekend è infatti all'insegna del bel tempo, un'occasione da cogliere per godersi una gita fuori porta o qualche ora all'aria aperta in città. A partire da martedì si attende invece una nuova perturbazione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 10 ottobre

Oggi, giovedì 10 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è coperto di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e con nubi sparse di sera. Le temperature oscillano tra minime di 18 e massime di 26 gradi e il vento soffia da moderato a forte.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sulo resto del territorio del Lazio, con il tempo che resta stabile per l'intera durata della giornata. Nel dettaglio il cielo è coperto da nubi sparse su Frosinone, Viterbo e Latina. Discorso diverso invece per Rieti e provincia, dove si attendono pioggia e temporali. Sul fronte delle temperature abbiamo valori minime tra 18 e 25 gradi a Frosinone, tra 19 e 25 a Latina, tra 15 e 23 a Rieti, tra 16 e 23 a Viterbo.