video suggerito

Previsioni meteo Roma 31 agosto: anticiclone africano Caronte, temperature fino a 35 gradi Sole e caldo e temperature massime fino a 35 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 31 agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano sole e caldo, con temperature massime fino a punte di 35 gradi. Agosto termina oggi, ma l'estate sembra non voler finire. Anche a settembre continuerà l'ondata di caldo portata dall'anticiclone africano Caronte, con valori che si manterranno ancora al di sopra della media stagionale. Un'estate settembrina quella che ci attende dunque, magari questo che stiamo per a trascorrere non sarà l'ultimo weekend in spiaggia, ma potremo goderne ancora di qualcuno vicino casa, anche ormai rientrati dalle vacanze.

Ciò che ci attende nel corso del weekend e della prossima settimana sono temperature ancora alte e tempo bello, con il sole che splenderà indisturbato. Gli esperti sono convinti che farà caldo almeno fino al 9/10 settembre 2024, dopodiché il quadro meteorologico dovrebbe cambiare.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 31 agosto

Oggi, sabato 31 agosto, a Roma le previsioni del meteo registrano cielo sereno, con sole e caldo. In città il cielo è sgombro da nubi di notte e al mattino, con poche nuvole nel corso del pomeriggio e di nuovo sereno di sera. Le temperature oscillano tra 21 e 35 gradi e il vento soffia da debole a moderato, le precipitazioni saranno assenti.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Stessa situaizone nel resto del Lazio, con tempo ovunque bello, su tutti i capoluoghi di provincia e precipitazioni assenti. Il sole brilla su tutte le città. Sul fronte delle temperature abbiamo minime e massime che oscillano tra: 16 e 38 gradi a Frosinone, 20 e 35 gradi a Latina, 15 e 35 gradi a Rieti, 18 e 36 gradi a Viterbo.