Quando finirà il caldo torrido a Roma: cambia tutto, i meteorologi ammettono l’errore Ci aspettano ancora giorni di caldo tipicamente estivo a Roma e nel Lazio. Il termometro salirà sopra le medie del periodo almeno fino al 9/10 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Grafica de IlMeteo.it

I principali siti di previsioni meteo avevano indicato mercoledì 4 settembre come data per la possibile svolta e un sostanziale calo delle temperature nel centro Italia e in particolare a Roma. E invece, secondo i modelli più aggiornati, questa data è posticipata alla seconda settimana di settembre. Ci aspettano ancora giorni di caldo tipicamente estivo, quindi. Il termometro salirà sopra le medie del periodo almeno fino al 9/10 settembre.

Le previsioni più aggiornate per il prossimo fine settimana (7 e 8 settembre), spiegano i meteorologi del sito 3BMeteo.com, parlano di un centro di bassa pressione che potrebbe "riuscire ad estendersi leggermente verso sudest. Nel contempo infiltrazioni di correnti più fresche dall'Europa orientale potrebbero avvicinarsi a ovest e determinare una blanda area di bassa pressione sul Mediterraneo. Il tempo potrebbe assumere connotati più instabili dapprima al Centro Nord, poi anche al Sud con possibilità di temporali più diffusi. Le temperature potrebbero calare leggermente ma mantenendosi ancora sopra media". Come detto, però, sono previsioni ancora tutte da confermare.

Fino ad allora, e questo sembra ormai certo, le temperature massime resteranno sopra le medie del periodo di diversi gradi: tra lunedì e mercoledì, infatti, "sull'Italia prevarranno condizioni anticicloniche estive di stampo afro mediterraneo ma qualche infiltrazione più fresca in quota in corrispondenza delle regioni alpine potrà stimolare la formazione di qualche temporale, anche forte, soprattutto pomeridiano su parte del Nord, essenzialmente sui rilievi ma non escluso a tratti anche in pianura, soprattutto al Nordovest. Le temperature resteranno al di sopra delle medie per la prima decade di settembre".