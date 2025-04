Previsioni meteo Roma e Lazio, cambia tutto: a Pasqua e a Pasquetta non piove

video suggerito

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta. È ormai una certezza: sulla Capitale non sono previste precipitazioni, ma certamente il sole stenterà a fare capolino tra le nuvole. Se domenica è previsto qualche raggio di sole, al momento per Pasquetta i meteorologi segnalano un peggioramento delle condizioni meteo a Roma. Ma non sono attese piogge.

A cura di Redazione Meteo

Cambia tutto per Pasqua e Pasquetta: le previsioni del tempo migliorano per domenica 20 e lunedì 21 aprile a Roma e in generale nel Lazio. È ormai una certezza: sulla Capitale non sono previste precipitazioni, ma certamente il sole stenterà a fare capolino tra le nuvole. Se domenica è previsto qualche raggio di sole, al momento per Pasquetta i meteorologi segnalano un peggioramento delle condizioni meteo a Roma. Ma non sono attese piogge.

Ad ogni modo le previsioni per lunedì sono ancora incerte, tanto che 3bMeteo ancora non si espone e anzi avverte: "Previsione per Pasquetta soggetta ad elevata incertezza. Siamo al lavoro per fornirti il dettaglio orario non appena il quadro sarà più definito". Le temperature, stando a quanto si apprende, saranno comprese tra 10 e 20 gradi nella Capitale. Ad oggi, gli esperti parlano di un possibile peggioramento soprattutto nelle zone interne e montuose del Reatino, dove sono attesi temporali nella serata di lunedì. Non è prevista pioggia negli altri settori del Lazio.

I meteorologi di 3bMeteo descrivono così la giornata di Pasqua al centro Italia: "Centro, molto instabile sulla Toscana con rovesci e temporali, localmente intensi. Nuvolosità medio alta altrove con cielo anche coperto ma bassa probabilità di fenomeni".

Così, invece, le previsioni per Pasquetta: "Nuvolosità irregolare al mattino con qualche residuo fenomeno sulla Toscana, più sole dal pomeriggio ma con qualche piovasco o temporale lungo la dorsale".

È ancora presto per avere certezze, ma la giornata di venerdì 25 aprile potrebbe essere caratterizzata da piogge e schiarite a Roma e in provincia.