video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 13 aprile: pioggia e vento, temperature calano di 10 gradi La giornata di oggi, domenica 13 aprile, sarà segnata da una forte ondata di maltempo che si abbatterà sulla regione. Pioggia e vento fino a lunedì, le temperature calano di dieci gradi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Getty Images)

Brusco calo di temperature previsto per oggi, domenica 13 aprile, a Roma e in tutte le altre province del Lazio. Nella regione ci sarà un calo termico in alcuni casi anche di dieci gradi, con l'arrivo di pioggia e vento forte. Questo drastico cambiamento è dovuto all'arrivo di un'intensa perturbazione che si abbatterà su tutta l'Italia, e che colpirà in particolare le regioni del nord. Questa fase di maltempo durerà alcuni giorni, anche se le temperature dovrebbero poi rialzarsi e riavvicinarsi ai venti gradi. Intanto prepariamoci a una domenica segnata dalla pioggia e dal freddo: in alcune zone del Lazio, come Rieti e Viterbo, non si andrà sopra i dodici gradi.

Andiamo a vedere nello specifico come sarà la situazione del meteo oggi nelle varie province del Lazio. A Roma le temperature minime arriveranno a dieci gradi, mentre le massime non andranno oltre i quindici. Non solo: è prevista pioggia dalle 11 del mattino fino alla sera, anche se non dovrebbero verificarsi precipitazioni troppo intense. Stesso copione a Latina, con temperature che oscilleranno tra nove e quindici gradi, mentre a Frosinone la minima arriverà fino a undici gradi, e la massima a quindici. Freddo a Rieti e Viterbo, dove la minima non scenderà sotto gli otto gradi, ma la massima non supererà i dodici.

Anche lunedì sarà una giornata all'insegna del maltempo, con pioggia e cielo nuvoloso. Le cose, nel Lazio, cominceranno a cambiare a partire da martedì: le temperature si rialzeranno e le piogge dovrebbero cessare. Il termometro tornerà di nuovo sopra i venti gradi, anche se non sono escluse nuove ondate di maltempo.