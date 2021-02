Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 febbraio registrano neve. Ci siamo, come prevedono gli esperti e come confermato a Fanpage.it dal meteorologo Mario Giuliacci, nel weekend di San Valentino è in arrivo una perturbazione nevosa a bassa quota, fino in pianura, che raggiungerà molto probabilmente anche la Capitale e provincia. Ad essere interessato il Lazio, nel Viterbese e per quanto riguarda la parte interna di Frosinone e Latina, ad eccezione del litorale. La Dama Bianca pare farà finalmente capolino nelle prossime ore, per la gioia di chi la attende dall'inizio dell'inverno e la preoccupazione di chi pensa già ai disagi che potrebbe comportare in città, con difficoltà negli spostamenti e traffico. Le temperature si abbasseranno notevolmente di diversi gradi, a causa di un'ondata di aria fredda proveniente dalla Siberia, il cosiddetto Buran. Il quadro meteorologico subirà un nuovo cambiamento nella giornata di domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, quando tornerà a brillare il sole con ampie schiarite.

Sabato 13 febbraio nevica a Roma e in provincia

Domani, sabato 13 febbraio, è prevista neve a Roma. Una probabilità che nevichi che, come spiega Giuliacci, "è all'80 per cento". Confermato il freddo intenso, a causa della massa di aria gelida, accompagnata dal vento da Nord Est, che ne farà aumentare la percezione. "L'aria fredda e secca proveniente dalla Siberia andrà a collocarsi al Centro-Sud del nostro Paese. Si verificherà dunque la condizione ottimale per le nevicate, perché sopra allo strato di aria gelida scorreranno le correnti provenienti dal quadrante meridionale, una condizione grazie alla quale si origineranno nevicate perfette" spiega Giuliacci.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 14 febbraio, San Valentino

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, registrano il ritorno del bel tempo, con cielo sereno e sole sull'intero territorio del Lazio. Ciò che caratterizzerà il fine settimana alle porte saranno le temperature rigide, che nella Capitale oscilleranno tra -3 e 7 gradi, con vento forte. Altrove nel territorio della regione, come ad esempio a Frosinone e Rieti, le minime arriveranno a toccare i -6 gradi di notte e al mattino presto. Si attendono gelate.