Neve a Roma sabato 13 febbraio. La data sembra ormai certa e l'ondata di aria gelida dovrebbe portare finalmente sulla Capitale i fiocchi tanto attesi, proprio nel weekend di San Valentino, più precisamente nella giornata di sabato. Fanpage.it ha intervistato il colonnello Mario Giuliacci meteorologo, accademico e personaggio televisivo, per un quadro sulla situazione nei prossimi giorni e per sapere se nel fine settimana avremo l'onore di ricevere finalmente anche in città la Dama Bianca. Giuliacci, che già a fine gennaio aveva intravisto la possibilità di una nevicata a Roma intorno alla metà del mese, lo ha confermato, spiegando nel dettaglio come avverrà il fenomeno: "Sabato 13 febbraio l'aria fredda e secca proveniente dalla Siberia andrà a collocarsi al Centro-Sud del nostro Paese. Si verificherà dunque la condizione ottimale per le nevicate, perché sopra allo strato di aria gelida scorreranno le correnti provenienti dal quadrante meridionale, una condizione grazie alla quale si origineranno nevicate perfette: è altamente probabile, diciamo con una percentuale tra l'80 e l'85 per cento, che nevicherà anche a Roma città e provincia".

"In arrivo un'ondata di freddo siberiano e temperature sotto zero"

Oltre alla provincia di Roma, spiega l'esperto, si attendono nevicate anche nel Viterbese, nel Frusinate e a Latina nel territorio interno, fino a 20 chilometri dalle coste, mentre almeno per ora non è prevista neve sul litorale. Questa la situazione per il resto della settimana: "A partire da venerdì 13 febbraio arriverà sull'Italia e sulle regioni centrali, compreso il Lazio, un'ondata di freddo siberiano, il cosiddetto ‘Buran', con venti gelidi sul Lazio e un crollo delle temperature fino a ben otto gradi in meno" spiega Giuliacci. "Si prevedono forti gelate mattutine tra il 12 e il 17 febbraio con vento proveniente da Nord-Est, che aumenterà la percezione del freddo, molto intenso, con temperature al mattino quasi sempre sotto zero". Non solo, pare che dopo il 17 febbraio, con una nuova riconfigurazione, ci sia l'ipotesi di un ritorno della neve sulle regioni centrali.