Previsioni meteo Roma e Lazio 13 aprile: aria estiva, temperature fino a 28 gradi

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 13 aprile, registrano cielo sereno e sole, con temperature che arrivano fino a massime di 28 gradi. Oggi come domani sembra estate, grazie all'influenza dell'anticiclone di origine subtropicale, che insiste sulla regione. La giornata è caratterizzata dal bel tempo, così come l'intero fine settimana e le minime sono in aumento. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it sull'Italia si è allungata una vera e propria ‘lingua africana'.

Sembra estate, si registrano valori al di sopra della media stagionale. Un'occasione perfetta per trascorrere del tempo all'aria aperta con gite fuori porta o al mare, approfittando delle mete dell'hinterland romano e del litorale. Un nuovo cambiamento del quadro meterologico si attende in realtà già la prossima settimana, specialmente da martedì, con un vortice d'aria fredda in discesa dal Nord Europa.

Previsioni meteo Roma per oggi, sabato 13 aprile

Oggi, sabato 13 aprile, le previsoni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. In città fa caldo, l'aria è estiva. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo sereno di notte e il sole che brilla indisturbato per l'intero arco della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 16 e massime di 28 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Previsioni meteo nel Lazio

Tempo bello, caldo e stabile anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio. Il sole splende ovunque, senza precipitazioni né nubi. Vediamo invece come sono le temperature capoluogo per capoluogo. Oscillano tra minime e massime di: 15 e 27 gradi a Frosinone, 18 e 25 gradi a Latina, tra 14 e 27 a Rieti, tra 13 e 27 a Viterbo.