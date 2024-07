video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 16 luglio: afa e caldo, si sfiorano i 40 gradi Continua l’ondata di caldo in tutto il Lazio, con temperature che sfiorano i quaranta gradi. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei prossimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta caldo estremo per oggi, martedì 16 luglio, a Roma e nelle altre province del Lazio. In tutta la regione sono previste temperature molto alte, con il termometro che andrà a sfiorare i quaranta gradi nelle ore più calde della giornata. Secondo le previsioni meteo, oggi e nei prossimi giorni le condizioni del tempo saranno abbastanza stabili, con massime molto alte che metteranno a dura prova la quotidianità delle persone. Soprattutto nel caso di bambini, persone fragili o molto anziane, è consigliabile stare a casa nelle ore più calde, in modo da non incorrere in malori.

A scatenare questa forte ondata di caldo in tutta Italia l'anticiclone proveniente dall'Africa, con aria molto calda che nelle prossime ore continuerà ad affluire sull'Italia. Ci saranno temperature comprese tra trentacinque e quaranta gradi su buona parte delle penisola. Le condizioni, come detto, rimarranno stabili almeno fino al fine settimana.

In particolare, ecco cosa ci aspetta sul Lazio: temperature tra venti e trentasette gradi a Roma, tra diciannove e trentasei gradi a Frosinone. A Latina previsti tra ventuno e trentacinque gradi, mentre a Rieti tra diciotto e trentacinque. Temperature tra diciannove e trentasei gradi a Viterbo.

Leggi anche Allerta caldo Lazio, bollino rosso 16 e 17 luglio in tutte le province e temperature fino a 40 gradi

In tutto il Lazio ci sarà un'afa incredibile, con assenza di nubi e venti praticamente assenti. Nei prossimi giorni le temperature rimarranno stabili, in alcune zone in lieve aumento, sui trentotto gradi. Le cose non cambieranno almeno fino alla settimana prossima, quando forse si avrà una minima tregua dalla calura estiva, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni passati.