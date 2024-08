video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 11 agosto 2024: qualche nuvola, si sfiorano i 40 gradi Domenica di bollino rosso in tutte le province del Lazio, compresa Roma: ecco le previsioni per la giornata di oggi, 11 agosto 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Caldo e sole in questa domenica 11 agosto a Roma e nel Lazio anche se non manca qualche nuvola. Queste le previsioni meteo di oggi. Le temperature regionali oscillano fra la minima di 20 gradi centigradi attesa a Viterbo e Rieti e la massima di 37, prevista in tutti i capoluoghi, fatta eccezione per Frosinone dove, proprio come a Rieti, Viterbo, Roma e Latina, si attende il caldo da bollino rosso anche in questa giornata.

Previsioni meteo oggi a Roma

Il caldo continua a non risparmiare a non risparmiare la capitale. Anche oggi, domenica 11 agosto 2024, una giornata da bollino rosso a Roma. Qui il termometro oscilla fra i 24 gradi di temperatura minima e i 37 di massima, che nelle zone del centro rischiano di aumentare: percepiti, inoltre, almeno due gradi in più. Il picco è previsto dalle 11 alle 20 circa, mentre dalla mattinata fino al primo pomeriggio qualche nuvola copre il cielo della capitale.

Che tempo fa oggi nelle province del Lazio

Ma Roma non è l'unica città a raggiungere temperature così calde in questa domenica di metà agosto. Temperature fra una minima di 20 e una massima di 37 gradi nel Reatino e nel Viterbese. Nella Tuscia le nuvole oscurano il cielo per tutta la mattina di oggi, mentre nei settori appenninici si libera già dopo le ore 8.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma venerdì 9 agosto 2024: bollino rosso con oltre 35 gradi nel Lazio

Fra i 23 e i 37 gradi centigradi, invece, oscilla il termometro nella provincia di Frosinone. In Ciociaria il cielo resta limpido con qualche nuvola solo nella prima mattina e nella prima serata. Nuvole per tutta la mattina, invece, nei territori pontini. A Latina le temperature sono comprese fra i 25 e i 35 gradi centigradi.