video suggerito

Previsioni meteo per oggi mercoledì 9 aprile a Roma e nel Lazio: le temperature sfiorano lo zero Che tempo fa oggi, mercoledì 9 aprile 2025, a Roma e nel Lazio: temperature sfiorano lo zero, in rialzo a partire da domani. Ecco le previsioni meteo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuvole, qualche schiarita e temperature ancora in calo. Nonostante il calendario, la primavera quest'anno tarda ad arrivare a Roma e nel Lazio e, in questa prima fase, la presenza di poco sole non aiuta a mitigare le temperature, ancora piuttosto (e inaspettatamente rigide). Nella giornata di oggi, mercoledì 9 aprile 2025, la temperatura minima è prevista a Rieti e Viterbo e si aggira sugli zero gradi, ma rischia di scendere ancora sulle altitudini. La massima, invece, si tocca a Roma e Latina e raggiunge i 17 gradi, nelle fasi centrali della giornata.

Che tempo fa oggi a Roma: ancora temperature basse

Temperature comprese fra i 7 e i 17 gradi oggi a Roma, dove oggi resta il freddo, inatteso forse per questa stagione. Non sono previste precipitazioni per questo mercoledì 9 aprile, ma il cielo non appare limpido e il sole non si mostra, fatta eccezione per qualche schiarita. Nuvole coprono il cielo secondo il sito ufficiale dell'Aeronautica Militare, con venti moderati.

Che tempo fa oggi nel Lazio: da domani temperature in aumento

Una giornata ancora fredda per il resto della regione Lazio in questo mercoledì 9 aprile dove, come anticipato, le minime raggiungono lo zero e in alcuni casi, ad altitudini maggiori, si scende. Lo zero si raggiunge, ad esempio, a Rieti e Viterbo dove la massima, invece, è rispettivamente di 15 e 16 gradi. In entrambi i casi, inoltre, il cielo è sereno con qualche nuvola, ma il peggioramento è dietro l'angolo nel capoluogo della Tuscia dove già in serata potrebbe arrivare le prime piogge.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 6 aprile 2025: sereno variabile e qualche pioggia

A Frosinone, invece, la minima di muove intorno ad un grado, la massima raggiunge i 16 gradi. Nessuna precipitazione, ma anche qui il sole e le nuvole scure si alternano per l'intera giornata, venti moderati. Un po' più mite Latina, dove il termometro oscilla fra i 5 e i 17 gradi: dopo una mattinata di schiarite, il cielo si fa sempre più scuro verso la serata, ma anche in questo caso, per la giornata di oggi e anche per i prossimi giorni, non sono previste piogge se non in casi isolati.