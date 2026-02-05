Presa a bastonate e investita per tre volte a Roma: come sta la 55enne arrivata in ospedale in fin di vita

Come sta la donna presa a bastonate e investita tre volte dopo una lite da padre e figlia: come appreso da Fanpage.it, si trova ancora in condizioni gravi.

Immagine di repertorio

Orrore a Roma, nella zona di Santa Palomba dove una donna di 55 anni è stata aggredita violentemente al culmine di una lite con una vicina di casa. La donna stava discutendo con una vicina di 34 anni quando la situazione è degenerata. La trentaquattrenne ha chiesto aiuto al padre, un uomo di 72 anni, che è arrivato prontamente e ha iniziato a picchiare la cinquantacinquenne. L'ha presa a pugni e poi, armato di bastone, ha continuato a colpirla. Quando era inerme a terra, la giovane donna è salita in automobile e ha dato gas: l'ha investita almeno tre volte.

Come sta la cinquantacinquenne presa a bastonate e investita a Roma

L'allarme è scattato immediatamente e la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale dei Castelli, di Albano. Poco dopo, viste le gravi ferite riportate e le condizioni critiche in cui continuava a trovarsi, è stato avviato il trasferimento presso il policlinico di Roma Tor Vergata dove è arrivata in pericolo di vita per emorragia cerebrale lo scorso lunedì, 2 febbraio 2026. Ancora oggi si trova in ospedale. Come appreso da Fanpage.it, continua la sua permanenza in Terapia Intensiva e la prognosi resta riservata.

L'aggressione vicino Roma: due arresti

L'aggressione risale alla giornata di lunedì scorso, 2 febbraio 2026, ed è avvenuta a Santa Palomba, nella zona più a sud della Capitale. Le due hanno iniziato a litigare nel pomeriggio e la situazione è presto degenerata. Con l'arrivo del padre sono iniziate le violenze più dure. Fino all'investimento, quando l'automobile della trentaquattrene ha travolto per almeno tre volte il corpo inerme della cinquantacinquenne.

Mentre la donna veniva trasportata d'urgenza in ospedale, padre e figlia sono scappati via. Nonostante la loro fuga, però, gli agenti del commissariato Esposizione della polizia di Stato sono riusciti a rintracciarli. Il settantaduenne si trovava in ospedale a Pomezia, mentre la trentaquattrenne era a Ostia. L'uomo è poi stato trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa di convalida dell'arresto. Per entrambi l'accusa è di tentato omicidio.