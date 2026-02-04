Investita tre volte dalla vicina di casa e presa a bastonate dal padre: orrore a Roma, donna in fin di vita

Immagine di repertorio

Violentissima aggressione a Roma, nella zona di Santa Palomba, nella zona sud della capitale, nel tardo pomeriggio quando una donna e suo padre hanno aggredito la vicina di casa della prima. All'inizio a litigare erano proprio le due donne, una cinquantacinquenne e una trentaquattrenne. In breve tempo, però, la lite è sfociata in una violenta aggressione che ha visto l'intervento del padre di una di loro. La donna, presa a bastonate e investita più volte, è stata trasferita d'urgenza in ospedale dove rischia ancora oggi di perdere la vita per le gravi lesioni riportate.

Lite sfocia in aggressione: donna presa a bastonate e investita più volte dalla vicina

I fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì scorso, 2 febbraio 2026, nel tardo pomeriggio, verso le 19 in via dei Papiri, nella zona di Santa Palomba, a sud di Roma. Le due donne, due vicine di casa, hanno iniziato a litigare nel tardo pomeriggio. Poco dopo è intervenuto anche il padre della trentaquattrenne. Gli animi si sono presto scaldati e la lite si è trasformata in una vera e propria aggressione.

Il padre della trentaquattrenne è intervenuto armato di bastone e ha iniziato a colpire la cinquantacinquenne, ferendola in maniera grave, prendendola a bastonate e scagliandole dei pugni. Ancora più aggressiva, invece, è stata la reazione della figlia che, vista l'altra già fortemente provata dopo i colpi inferti dal padre, è salita a bordo della sua automobile e ha iniziato ad investire più volte la vittima cinquantacinquenne.

Come sta la donna trasferita d'urgenza in ospedale: è in fin di vita

L'allarme è scattato immediatamente: padre e figlia sono riusciti a scappare, ma sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Esposizione della polizia di Stato che hanno accompagnato d'urgenza la donna al vicino ospedale dei Castelli di Albano. Successivamente, però, viste le condizioni molto critiche in cui si trovava, la cinquantacinquenne è stata trasferita d'urgenza al policlinico di Roma Tor Vergata dove si trova ancora adesso. Come appreso da Fanpage.it, la donna rischia ancora la vita per emorragia cerebrale e si trova in terapia intensiva.

Le indagini e gli arresti: padre e figlia accusati di tentato omicidio

Nel frattempo, gli agenti si sono messi alla ricerca di padre e figlia che, dopo i fatti, sono prontamente scappati. L'uomo è stato rintracciato in ospedale a Pomezia, mentre la figlia mentre si trovava nella zona di Ostia. L'uomo è stato trasferito in carcere, a Regina Coeli, in attesa di convalida.