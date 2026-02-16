Precipita da Ponte Sisto e la corrente la trascina via: donna salvata dai vigili del fuoco a Roma

Precipita da Ponte Marconi, le operazioni di soccorso

Paura a Roma, questa mattina, quando, verso le ore 9, una donna è precipitata da Ponte Sisto. L'allarme è scattato immediatamente e sono stati subito allertati i vigili del fuoco del comando di Roma che, insieme ai sommozzatori, non appena ricevuto la chiamata della Sala Operativa, hanno raggiunto il posto.

Da Ponte Sisto, però, all'altezza di piazza Trilussa a Trastevere, la donna è stata trascinata via dalla corrente del fiume. Lo spostamento è avvenuto molto velocemente: per lei sembrava non ci fosse più niente da fare. Ma i pompieri hanno seguito la corrente e sono riusciti a recuperare la donna verso Ponte Marconi, come mostra la foto in apertura di articolo.

L'intervento dei pompieri e l'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo della segnalazione. In particolare si sono recati verso le sponde del fiume Tevere i pompieri della Centrale 1/A e di Ostiense 7/A accompagnati dal Nucleo sommozzatori (SMZT), dal Nucleo Fluviale e dal Capo Turno Provinciale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.

Il nucleo dei sommozzatori è riuscitio a recuperare la donna mentre era in preda alla corrente dopo essere caduta, verso ponte Marconi, a circa cinque chilometri di distanza dal luogo della caduta. Sono riusciti ad afferrarla e a portarla a bordo del gommone con il quale hanno raggiunto la banchina.

Cade dal ponte e viene salvata: le manovre di soccorso sulle sponde

Una volta a bordo del gommone dei sommozzatori sono iniziate le prime manovre salvavita. Una volta raggiunta la banchina della Sede del Nucleo Sommozzatori è poi stata raggiunta dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 dove sono stati iniziate le manovre di rianimazione. Dopo il primo soccorso la donna è stata trasferita d'urgenza in ospedale, dove si trova ancora adesso. Oltre ai vigili del fuoco, erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i carabinieri.

Articolo in aggiornamento