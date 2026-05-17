Prete ortodosso scivola in un fossato a Villa Adriana: salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco

Cinque chilometri a piedi tra i sentieri di Villa Adriana a Tivoli, in provincia di Roma, poi la scivolata nel fango e la paura di non riuscire più a uscire dal fossato. Un sacerdote ortodosso è stato salvato nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato in una zona impervia del parco archeologico.

Il sacerdote si era aggrappato a un albero

L’allarme è scattato intorno alle 14, dopodiché la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra di Tivoli e l’elicottero Drago. L’uomo, dopo aver camminato per diversi chilometri, era finito dentro un fosso scivolando sul terreno reso estremamente fangoso. Per evitare di precipitare ulteriormente era riuscito ad aggrapparsi a un albero. Nonostante la difficoltà della situazione, il prete è riuscito a contattare telefonicamente i vigili del fuoco, che lo hanno localizzato proprio grazie al cellulare.

Salvato dall'elisoccorso dei vigili del fuoco

Una volta arrivato sopra l’area, l’elicottero ha calato con il verricello un soccorritore, che ha raggiunto il religioso nel fossato e lo ha imbragato per permettere il recupero dall’alto. L’uomo è stato poi issato a bordo dell’elicottero e trasferito in una zona sicura dove nel frattempo stavano arrivando anche i vigili del fuoco via terra.

La squadra aveva, infatti, dovuto lasciare il mezzo a circa un chilometro di distanza perché la strada sterrata non permetteva di proseguire oltre con i veicoli. Fortunatamente il sacerdote ortodosso era in buone condizioni di salute, solo molto spaventato dal rischio corso. Dopo il salvataggio è stato accompagnato all’uscita del parco, dove ad attenderlo c’erano anche i carabinieri.