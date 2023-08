Polemica su Travis Scott al Circo Massimo, Vasco Rossi: “È sempre la stessa storia” “La polemica sui concerti al Circo Massimo? È sempre la stessa storia”, il commento di Vasco Rossi dopo aver condiviso nelle storie di Instagram il video dell’assessore capitolino Onorato.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le polemiche sul rapper Travis Scott che lo scorso lunedì 7 agosto 2023 si è esibito in concerto al Circo Massimo, provocando una leggera scossa di terremoto nella capitale. Ad alzare il polverone su quanto accaduto è stata la sovrintendente e direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo che ha fortemente criticato la scelta di dedicare un monumento come il Circo Massimo a concerti del genere, ritenendolo, invece, più adatto a spettacoli dell'opera o del balletto.

"Il concerto è già entrato nella leggenda. Per fortuna non decide lei.- ha risposto l'assessore capitolino ai Grandi Eventi Alessandro Onorato – Ma mi ricorda un po' le polemiche di quando i nostri genitori guardavano con sospetto i ragazzini di trenta anni fa che guardavano Vasco Rossi". E proprio il cantautore non ha esitato dal dire la sua online. "Sempre la stessa storia", ha scritto l'artista condividendo il video dell'assessore, nel quale difendeva la scelta di affittare il Circo Massimo anche per eventi concertistici.

La polemica sull'affitto del Circo Massimo online

La polemica è arrivata online con un video di spiegazione da parte dell'assessore capitolino. Il video è poi stato repostato da Andrea Delogu ed Ema Stokholma e, infine, dallo stesso Vasco Rossi, citato nel video.

Nel frattempo, però, è arrivato anche il commento del ministro dell Cultura Gennaro Sangiuliano: "Serviva una sede più adatta al suo spettacolo. La Capitale ne ha molte da offrire". E ha specificato che c'erano obblighi e raccomandazioni precise: "Abbiamo chiesto agli organizzatori di far presente agli artisti di evitare di sollecitare specifici movimenti del pubblico, in particolare salti in simultanea". Cosa che, vista la scossa rilevata da cittadini e cittadine e registrata dai sismografi, non sarebbe avvenuta.