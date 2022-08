Pitbull morde un cane, la padrona finisce in ospedale con trauma cranico e femore rotto Ennesima aggressione in viale Europa a Cassino, dove un pitbull ieri ha morso un cane e mandato in ospedale la padrona.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Trauma cranico e femore rotto. Sono le conseguenze riportate da una donna dopo aver subito un'aggressione da parte di un pitbull. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri e sono avvenuti in viale Europa a Cassino. Da quanto si apprende la donna era in strada e stava facendo una passeggiata insieme al suo cane. Poco distante da loro c'era un pitbull, anch'esso a passeggio, in compagnia del padrone, che però pare che lo tenesse sciolto e senza museruola. Il pitbull ha notato il cane e la sua padrona e si è avvicinato loro, poi li ha aggrediti. Ha morso prima il cane alle zampe, ha raggiunto anche la padrona, che lo ha preso in braccio, nel tentativo di allontanarlo. La donna è poi caduta a terra.

Nel frattempo in suo soccorso sono intervenute alcune persone che al momento dell'accaduto si trovavano nella zona circostante. Attirati dalle urla della donna, si sono avvicinati, accorgendosi che era in difficoltà. Sia il cane che la donna hanno avuto bisogno di cure mediche, quest'ultima è stata trasportata in ospedale ed è stata ricoverata. I medici nel corso degli esami le hanno trovato un trauma cranico e un femore rotto, per la caduta a seguito dell'aggressione.

Presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di loro competenza. Non è la prima volta che in viale Europa a Cassino accade una cosa del genere: recentemente e lo scorso anno ci sono stati altri episodi. A giugno in località Caira sempre a Cassino una bambina di sette anni è stata aggredita mentre tornava a casa in bicicletta, con morsi a gambe, braccia e addome, per le quali è stata medicata in pronto soccorso, fortunatamente senza conseguenze gravi. A finire in ospedale in quel frangente è stata anche sua mamma, intervenuta per salvarla.