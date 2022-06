Bambina di 7 anni aggredita da un pitbull a Cassino: ferite a gambe, braccia e addome Una bambina di sette anni è stata aggredita da un pitbull mentre tornava a casa in bicicletta. Il fatto è accaduto a Cassino, provincia di Frosinone.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Morsi alle gambe, alle braccia e all'addome. Ferite per cui è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino con una ventina di punti di sutura. Una bambina di sette anni è stata aggredita da un pitbull mentre tornava a casa in bicicletta. Il fatto è accaduto a Cassino, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, il cane sarebbe riuscito a scappare dal cancello mentre la sua padrona stava uscendo con la macchina. La piccola passava in quel momento per strada con la sua bicicletta ed è stata morsa dal cane. Soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata portata d'urgenza al pronto soccorso più vicino.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Tg24Info, in ospedale è finita anche la mamma della piccola, che è intervenuta per cercare di salvare la figlia dal morso del cane. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 giugno, in località Caira, una zona periferica di Cassino. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione locale, che dovranno cercare di accertare le responsabilità della padrona nel cane.

Un caso simile è accaduto un mese fa nel parco Salvador Allende a Tor Vergata, Roma. Anche in quell'occasione un bambino di 6 anni è stato aggredito e morso da un pitbull. Il piccolo stava giocando con i genitori, quando il cane lo ha aggredito. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso per ferite profonde sul corpo. Dato che il padrone dell'animale non ha saputo fornire notizie sulla situazione vaccinale del suo cane, il piccolo ha dovuto seguire anche una profilassi antirabbica.