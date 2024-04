Bimba di 2 anni morsa da un cane: ferita alla testa e a un braccio, è in prognosi riservata

video suggerito

Una bambina di due anni è rimasta ferita e si trova ricoverata in prognosi riservata. Un cane l'ha aggredita, mordendola alla testa e in diverse parti del corpo. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, sabato 27 aprile, e si sono verificati nel territorio del Comune di Fonte Nuova, in provincia di Roma. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Mentana, che hanno ricostruito l'accaduto e hanno informato l’Autorità Giudiziaria. Non è la prima volta che accadono fatti del genere di aggressioni da parte di cani, solo per citarne alcuni, il bambino di tredici mesi morto ad Eboli, ucciso da pitbull; il trentanovenne sbranato da tre rottweiler al bosco di Manziana e la bimba di due anni e sua nonna aggredite da due cani ad Anguillara Sabazia.

La bimba stava giocando in giardino

Secondo quanto si apprende finora la bambina al momento dei fatti, che hanno portato al ferimento, si trovava a casa di amici, dei quali era ospite insieme ai famigliari. Stava giocando in giardino quando, improvvisamente, un cane, un meticcio di taglia media, le si è scagliato contro, mordendola alla testa e ad un braccio. Subito i famigliari e i padroni di casa l'hanno soccorsa, allontanando l'animale da lei.

Ricoverata in prognosi riservata

Sono stati momenti di paura, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una bimba morsa da un cane le cui condizioni di salute sembravano serie, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Data la dinamica dell'accaduto e lo stato della piccola, si è ritenuto necessario l'intervento di un'eliambulanza, con i paramedici a bordo, che l'hanno presa in carico e trasportata in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Arrivata nel nosocomio, la piccola paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. I medici sono intervenuti sulle ferite riportate alla testa e ad un braccio. Da quanto si apprende la piccola è grave, ma fortunatamente non rischia di morire. Fuori pericolo, si trova ricoverata con prognosi riservata.