Ucciso da tre rottweiler mentre faceva jogging, Paolo Pasqualini morto per shock emorragico Paolo Pasqualini, ha evidenziato l'autopsia, aveva diverse ferite sul corpo, soprattutto al viso, al collo e agli avambracci, segno di un estremo tentativo di difesa.

A cura di Natascia Grbic

È morto per uno shock emorragico Paolo Pasqualini, l'uomo di 39 anni ucciso da tre rottweiler mentre faceva jogging nel bosco di Manziana, alle porte di Roma. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata dal medico legale questa mattina all'Università la Sapienza di Roma. Numerose le ferite sul corpo, in particolare sul collo, sul viso e sugli avambracci, segno che l'uomo ha tentato disperatamente di difendersi dall'attacco dei due cani. Anche la gamba presentava una lacerazione. Per la sua morte sono indagati, con l'accusa di omicidio colposo in concorso, i proprietari dei tre cani, portati in canile.

Paolo Pasqualini è stato trovato privo di vita su un sentiero del bosco di Manziana, frequentatissimo soprattutto nel fine settimana. Il 39enne era uscito a fare un po' di jogging per un problema alla sciatica diagnosticato dal medico quando è stato attaccato dai tre molossi, che lo hanno sbranato. In sua difesa è arrivato un allevatore che ha sentito le urla: ha provato ad allontanare i cani dal suo corpo, difendendosi poi con un bastone, ma Pasqualini purtroppo era già morto. I rottweiler sono stati catturati poco dopo e portati in canile, dove sono tuttora tenuti sotto osservazione.

"Ero vicino al luogo in cui è successa la tragedia, mi ha raggiunto una ragazza dicendomi di aver udito un uomo che gridava "aiuto" ma io non avevo sentito nulla – ha dichiarato l'allevatore che ha provato ad aiutare Paolo – Quando sono arrivato nel punto indicato però non strillava più nessuno. Mi è venuto d'istinto estrarre il forcone che uso per il fieno dal pick up, girando l'angolo ho visto la scena terribile". La proprietaria dei cani si è subito recata sul luogo della tragedia insieme all'ex marito e si è sentita male. La donna è stata portata via da un'ambulanza.