Sbranato dai cani, la famiglia della vittima denuncerà i proprietari dei rottweiler per omicidio L'avvocato della famiglia di Paolo Pasqualini ha spiegato che i famigliari stanno valutando di presentare denuncia per omicidio nei confronti dei proprietari dei tre cani rottweiler che lo hanno sbranato al bosco di Manziana.

A cura di Alessia Rabbai

La famiglia di Paolo Pasqualini presenterà una denuncia per omicidio alla Procura di Civitavecchia per la morte del trentanovenne sbranato da tre rottweiler a Manziana nella mattinata di domenica scorsa 11 febbraio. Si tratterebbe di una denuncia integrativa all'informativa che i carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno già inviato in Procura. Simonetta e Priscilla Pasqualini, madre e sorella della vittima, sono assistite dall'avvocato Giovanni Marini. "Nomineremo in giornata un perito medico legale che parteciperà all’autopsia" spiega l’avvocato Marini, contattato da Fanpage.it. La richiesta dei famigliari di Paolo Pasqualini è che venga fatta chiarezza sul caso anche con l'eventuale coinvolgimento di consulenti tecnici e che vengano ascoltati tutti i testimoni.

"Fare chiarezza su come siano scappati i cani"

Uno degli aspetti principali da chiarire infatti è come abbiano fatto i tre rottweiler ad uscire dal giardino della villa di P.P. e G.M. in via Poggio della Torre a poche centinaia di metri dal luogo in cui hanno azzannato e ucciso il trentanovenne che era uscito di mattina presto per fare jogging. "I famigliari sono profondamente addolorati, affranti e delusi per la perdita, vogliono sapere la verità, se ci siano state delle mancanze da parte dei proprietari nella custodia dei cani e se agendo diversamente la tragedia che li ha colpiti si sarebbe potuta evitare". La salma di Paolo Pasqualini è stata trasferita all'Istituto di Medicina legale del Verano a Roma, in attesa dell'autopsia.

L'avvocato dei proprietari dei cani: "Il cancello non era aperto"

I proprietari dei tre cani Arian, Aron e Apollo per completezza d'informazione chiariamo che al momento non risultano indagati e che ad oggi non c'è un procedimento penale nei loro confronti. A chiarirlo ieri è stato il legale difensore di P.P e G.M. L'avvocato Giancarlo Ascanio rispetto alle varie ipotesi che sono state fatte in questi giorni ha puntualizzato che "è infondata la notizia secondo cui i cani sarebbero fuggiti dalla proprietà in conseguenza dell'accidentale apertura del cancello: trattasi di una ricostruzione contraria alle evidenze che sono già state portate all'attenzione della polizia giudiziaria".