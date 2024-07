video suggerito

Dipendete Atac morto dopo una caduta nel deposito di Tor Vergata: s’indaga per omicidio colposo La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di Maurizio Di Pasquale, il dipendente Atac di 63 anni deceduto giovedì dopo un incidente sul lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maurizio Di Pasquale

S'indaga per omicidio colposo nel caso della morte di Maurizio Di Pasquale, il dipendente Atac di 63 anni che giovedì mattina è rimasto vittima di un incidente nel deposito di Tor Vergata. La procura di Roma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha disposto il sequestro di due ponti a fossa: quello in cui è caduto l'uomo, e quello accanto. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Tor Vergata, che stanno verificando se tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate. Soprattutto gli investigatori vogliono accertarsi del fatto che tutte le buche fossero segnalate e ben visibili. A indagare, come da prassi in questi casi, sono anche i tecnici della Asl.

L'incidente è avvenuto mercoledì mattina. Secondo una prima ricostruzione Di Pasquale era uscito dal gabbiotto per consegnare la tabella dei turni quando, per cause in via di accertamento, è caduto in uno dei ponti a fossa. Il 63enne ha sbattuto violentemente la testa: immediatamente ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, è morto 36 ore dopo.

Il decesso del dipendente Atac ha sollevato forti proteste da parte dei lavoratori della municipalizzata, che nella giornata di ieri hanno proclamato uno sciopero unitario di tutte le sigle sindacali. "Negli ultimi 14 giorni, nel Lazio, per la settimana volta una persona che stava lavorando si è ritrovata a lottare tra la vita e la morte – le parole del Segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola – Non è la prima volta che capita a chi lavora per far funzionare la Capitale, per questo ci aspettiamo una risposta forte anche da parte delle istituzioni affinché ci sia la giusta attenzione sulla salute e la sicurezza.Tutte le reazioni:49Alessandro Luparelli e altri 48″.

In seguito alla morte di Maurizio Di Pasquale, Atac ha diramato una nota in cui ha espresso "dispiacere e vicinanza alla famiglia per il grave incidente occorso a un proprio impiegato avvenuta nel deposito di Tor Vergata. siamo pienamente a disposizione degli organi investigativi per contribuire ad accertare la dinamica e le cause del gravissimo evento".