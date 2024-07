video suggerito

Investita e uccisa da un’auto, morta Lorenza Pruiti: conducente indagato per omicidio stradale Lorenza Pruiti è morta questa mattina ad Ariccia dopo essere stata investita da un’auto in via Pagliarozza. La donna è deceduta sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Tragedia oggi in via Pagliarozza ad Ariccia, nella zona dei Castelli Romani. Per cause ancora da accertare, un'auto guidata da un uomo ha investito la 64enne Lorenza Pruiti. La donna, residente a Lanuvio, è morta praticamente sul colpo. L'impatto con la macchina, che l'ha sbalzata a diversi metri di distanza, è stato violentissimo. Fatali le ferite riportate nell'impatto.

Come mai l'uomo abbia investito Lorenza Pruiti, ancora non è chiaro. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Velleri per indagare sul caso. Saranno loro, una volta terminati i rilievi, ad accertare eventuali responsabilità. L'uomo che guidava l'auto è stato denunciato per omicidio stradale. È stato sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Gli esiti degli esami arriveranno nelle prossime ore, anche se non sembra fosse in stato alterato al momento dell'incidente. La salma della donna è stata portata all'obitorio di Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

"Un grave incidente ha causato la morte della nostra concittadina Lorenza Pruiti (Enza moglie di Assunto Mercuriello) e la nostra comunità in commosso silenzio invia le condoglianze più sincere alla famiglia ed una affettuosa preghiera la accompagni verso il cielo", si legge sul gruppo Facebook della città di Lanuvio. Tantissime le persone che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio, sconvolti per quest'ennesima tragedia della strada. I funerali della donna saranno celebrati nei prossimi giorni, non appena il magistrato darà il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.