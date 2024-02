Cani aggrediscono bimba di 2 anni e la nonna: è successo ancora vicino a Bracciano, grave la piccola Una bimba di due anni e sua nonna sono state aggredite da due cani ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma. La piccola è in gravi condizioni e la sua prognosi è riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Ancora un'aggressione da parte di due cani, di cui un pastore tedesco, e ancora una volta nei dintorni di Bracciano, a Nord di Roma. Intorno alle 11 di oggi, venerdì 16 febbraio, una bimba di due anni e sua nonna sono state morse da due animali. Il fatto è accaduto ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma.

La bimba di due anni è in gravi condizioni, la sua prognosi è riservata

La piccola è in gravi condizioni e la sua prognosi è riservata. A seguito delle ferite riportate, la bimba è stata trasportata con un'eliambulanza del 118 presso il pronto soccorso del Policlinico Gemelli. L'anziana è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Camillo.

L'aggressione è avvenuta a casa dei nonni della bimba, che accudivano la piccola mentre i genitori erano a lavoro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bracciano, i carabinieri della forestale, la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118. "Cani in sicurezza e operazioni di recupero in corso", informano le forze dell'ordine.

Secondo le ultime informazioni, la nonna della bimba si trova attualmente in sala operatoria al San Camillo di Roma per un intervento chirurgico al braccio sinistro morso dagli animali. Secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos, la donna stava tenendo in braccio la piccola quando è avvenuta l'aggressione.

Paolo Pasqualini, aggredito e ucciso da tre rottweiler nel bosco di Manziana

Il fatto è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui Paolo Pasqualini è stato sbranato e ucciso da tre rottweiler mentre faceva jogging nel bosco di Manziana. L'autopsia effettuata questa mattina all'Università La Sapienza di Roma ha stabilito che l'uomo è morto a causa di uno shock emorragico. Avrebbe tentato disperatamente di difendersi dall'attacco dei due cani, ma senza successo. Per la sua morte sono indagati i proprietari dei tre cani. Dovranno rispondere dell'accusa di omicidio colposo in concorso.