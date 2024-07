video suggerito

Picchia la moglie davanti i figli piccoli: bimba di 10 anni ricoverata in stato di shock Ha picchiato la moglie davanti i figli piccoli, ferendo lei e terrorizzando la bimba più grande di dieci anni. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Regina Coeli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Natascia Grbic

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Frascati dopo aver picchiato e maltrattato la moglie davanti i figli piccoli, una bambina di dieci anni e un neonato di pochi mesi. La donna è stata portata in ospedale al Policlinico di Tor Vergata per ricevere le cure mediche necessarie, mentre la bimba è stata ricoverata al Bambino Gesù in stato di shock per la violenza della scena cui ha assistito. Il 36enne adesso si trova in carcere a Regina Coeli con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto a Roma, nella zona di Tor Vergata. I carabinieri sono arrivati sul posto in seguito a una segnalazione arrivata al 112, che parlava di una violenta aggressione di un uomo ai danni della compagna, davanti i figli piccoli. Quando i militari sono arrivati hanno trovato il 36enne ancora agitato, mentre la moglie ferita cercava di consolare i figli, disperati e terrorizzati per quello che era appena accaduto. Soprattutto la bambina di dieci anni, che capiva cosa stava accedendo, era in stato di forte shock. Quando il padre ha aggredito la madre si è spaventata, temendo il peggio per la donna. Per questo anche lei è stata portata in ospedale, dove è stata presa in carico dai medici che se ne sono presi cura in questo momento così delicato.

Il 36enne invece, una persona violenta che molto probabilmente maltrattava la moglie da tempo, è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. È accusato di maltrattamenti in famiglia, e rischia – nel caso di condanna – una pena da due a sei anni di carcere. Indagini sono in corso per capire da quanto tempo le violenze andavano avanti.