Stupra e minaccia di morte la moglie davanti ai figli di 5 e 7 anni, arrestato un 35enne

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Violenze sessuali e verbali, minacce di morte. È quanto denunciato da una donna di Villaggio Falcone a Roma di aver subito dal marito, un trentacinquenne con precedenti, che è stato portato in carcere. I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca lo hanno arrestato in flagranza differita e dovrà rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Le violenze davanti ai figli piccoli

A raccontare i soprusi è stata la vittima, una trentatreenne originaria di Palermo. Ai carabinieri in sede di denuncia ha spiegato che da tempo era finita in una grave spirale di violenze da parte del marito. Violenze e minacce di morte, che sarebbero avvenute davanti agli occhi dei figli di cinque e sette anni.

Convalidato l'arresto, il 35enne è ai domiciliari

In un episodio in particolare, avvenuto lunedì 7 aprile scorso, l'uomo avrebbe costretto la moglie ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. La donna è riuscita a registrare la violenza, incastrandolo. Si è fatta coraggio e lo ha denunciato spiegando che in passato non era mai riuscita a chiedere aiuto alle forze dell'ordine, né a farsi medicare in ospedale e aveva rifiutato di essere ospitata in una struttura con i figli. Poi la denuncia e l'arresto, quando una volta raccolte tutte le informazioni necessarie i militari hanno raggiunto il trentacinquenne la sera dell'8 aprile scorso e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, dove l'Autorità Giudiziaria, ne ha convalidato l'arresto. Ora l'uomo è ai domiciliari.