video suggerito

“Hai l’amante confessa”, donna picchia il marito davanti ai figli e lo manda in ospedale Una donna è indagata per maltrattamenti in famiglia e ha un provvedimento di allontanamento nei confronti del marito. Lo avrebbe insultato e picchiato davanti ai loro figli fino a farlo finire in ospedale perché convinta che avesse l’amante. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

421 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Mi tradisci, hai l'amante, confessa", è quanto una donna avrebbe detto a suo marito, che avrebbe insultato e picchiato anche davanti ai loro figli minorenni, fino a mandarlo in ospedale. Violenze che andavano avanti da mesi, fino a quando l'uomo ha denunciato la consorte. La donna ora è indagata per maltrattamenti in famiglia. Su richiesta della Procura della Repubblica di Roma è stata raggiunta da un provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare. Dovrà rispettare la misura di divieto di avvicinamento alla vittima, dall'abitazione in cui vive e dai luoghi frequentati.

Come riporta La Repubblica la donna era convinta che il marito la tradisse da tempo con un'altra donna. Un sospetto quello di lei che ha trasformato la vita del coniuge in un incubo. L'uomo era bersaglio di continue accuse e insulti. La donna sospettava della sua fedeltà ogni volta che usciva di casa, anche per andare al lavoro. In questo modo la vita del partner era diventata un inferno.

Ha iniziato a seguire il marito ovunque andasse, controllava di continuo il suo telefonino e il suo smartphone in cerca di indizi che confermassero il fatto che avesse un'altra. Non riuscendo a trovare nulla che avvalorasse ciò di cui era convinta, ha cercato di farlo confessare. Lo minacciava e insultava, fino ad arrivare più volte a picchiarlo, anche davanti ai loro figli. In alcuni frangenti lo ha spinto, preso a calci e a pugni e lanciato oggetti addosso.

Una spirale di violenze quella nella quale era finito l'uomo, che esausto, ha deciso di denunciare. Si è rivolto alle forze dell'ordine e ha raccontato i maltrattamenti che subiva ormai da mesi. Gli investigatori hanno raccolto le informazioni necessarie e avvertito la Procura, che ha disposto l'emissione d'urgenza del provvedimento. La donna è stata indagata per maltrattamenti in famiglia e ha un provvedimento di allontanamento nei confronti del marito.