Scontri alla Sapienza, aggredito un dirigente della polizia. Meloni: "Condanno le violenze" Giorgia Meloni condanna le violenze durante gli scontri di ieri all'Università La Sapienza di Roma, dov'era in corso un corteo per la Palestina. Il bilancio è di due studenti arrestati, aggredito un dirigente della polizia.

A cura di Alessia Rabbai

Gli scontri di ieri alla Sapienza

Due studenti arrestati e alcune persone fertite, un dirigente della Polizia di Stato è stato vittima di un'aggressione. È il bilancio all'indomani degli scontri davanti all'Università La Sapienza di Roma avvenuti nella serata di martedì 16 aprile, durante un corteo per la Palestina. Sugli scontri e tensioni di ieri è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso "piena condanna per le violenze avvenute da parte dei collettivi a Roma. Devastazioni, aggressioni, scontri, assalti a un Rettorato e a un Commissariato, con un dirigente preso a pugni. Questo non è manifestare, ma delinquere. La mia solidarietà al dirigente della polizia aggredito, a tutte le forze dell'ordine e ai docenti". Proprio all'Università da giorni si attende la riunione del Cda e del Senato accademico del tema che riguarda degli accordi di ricerca con Israele.

Oggi il processo per direttissima dei due studenti arrestati

Oggi a partire dalle ore 9 è fissato il processo per direttissima dei due studenti arrestati durante le tensioni di ieri alla Sapienza. Gli studenti hanno annunciato un presidio a Piazzale Clodio. I due sono stati arrestati, perché hanno cercato di entrare nel Senato accademico e in commissariato, quando è stato aggredito il dirigente della polizia. Uno ha danneggiato una volante. Alle 13 è in programma una conferenza stampa al Rettorato Sapienza, mentre alle 18 saranno studenti e studentesse saranno in presidio davanti al carcere di Regina Coeli, per la Giornata del prigioniero palestinese. "Giovedì 18 aprile alle ore 18 saremo in assemblea al pratone – annunciano gli studenti – invitiamo ufficialmente la Rettrice Antonella Polimeni a venire a confrontarsi con gli studenti in mobilitazione. Estendiamo l'invito a tutta la comunità accademica e a tutto il Senato".

Le reazioni della politica agli scontri all'Università La Sapienza

Oltre a Meloni ad intervenire condannando gli scontri di ieri sono stati la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "La mia vicinanza alla Rettrice, Antonella Polimeni. Quello sta accadendo all’Università La Sapienza è vergognoso – commenta Bernini – La protesta legittima non può mai sfociare in violenza e prevaricazione. La decisione del Senato evidenzia che la comunità accademica non accetta imposizioni da una minoranza che vorrebbe isolare le università italiane dal contesto internazionale. La ricerca non si boicotta".

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha sentito personalmente il capo della polizia, Vittorio Pisani, per sincerarsi delle condizioni di salute degli operatori delle forze di polizia aggrediti durante gli scontri, esprimendo loro "la propria vicinanza e solidarietà".