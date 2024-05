video suggerito

Contatta una donna su un sito d'incontri, escort narcotizza e picchia anziano: rubati 30mila euro Prima la chat online, poi la rapina. Un'anziano di 78 anni è stato picchiato e rapinato per oltre 30mila euro. I fatti sono accaduti lo scorso 24 maggio in zona Appio.

A cura di Rosario Federico

Foto di repertorio

Un anziano di 78 anni è stato narcotizzato e picchiato da una escort che aveva conosciuto su un sito di incontri nel suo appartamento in zona Appio. Poi la rapina di oltre 30mila euro tra gioielli e preziosi. La vicenda è accaduta lo scorso 24 maggio. L'uomo ha poi denunciato alla polizia l'episodio la mattina successiva, quando si è risvegliato con lividi e il naso rotto.

Rapina gioielli e preziosi per oltre 30 mila euro

I fatti sono avvenuti la sera di venerdì 24 maggio. Il 78enne aveva conosciuto una donna sul sito di appuntamenti e dopo un pò di conversazioni si erano messi d'accordo per incontrarsi a casa dell'uomo. Poco dopo l'incontro tra i due, l'uomo sarebbe stato prima narcotizzato probabilmente con dei tranquillanti o dei medicinali ed è stato poi aggredito e picchiato, finito a terra svenuto con la frattura del setto nasale. In seguito all'aggressione la donna è scappata via dalla casa dell'anziano con un bottino di oltre 30mila euro tra gioielli e argenteria. Solo dopo il suo risveglio l'uomo si sarebbe reso conto della rapina. Il settantottenne è andato in ospedale ed è stato medicato con quindici giorni di prognosi.

Indagini in corso

Sul caso indagano gli investigatori di via Giovanni Botero del commissariato di polizia Appio. Il 78enne è stato ascoltato quando ha sporto denuncia e ha provato a fornire alcuni elementi utili per un identikit della rapinatrice: una donna africana tra i 30 e i 40 anni. Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta di notte o la mattina successiva. Nel suo appartamento è stata inviata la polizia scientifica per gli accertamenti di rito. Tra le diverse possibilità al vaglio degli agenti del commissariato Appio Nuovo non si esclude che la rapinatrice possa aver ricevuto aiuti da diversi complici, così come possa aver già compiuto altre rapine a Roma con le stesse modalità.