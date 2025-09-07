Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: morto Giuseppe Risi, aveva 37 anni

Cordoglio da Villa Santa Lucia, nel Frusinate, per Giuseppe Risi: il 37enne si è schiantato contro un albero nella notte ed è morto sul colpo.

Giuseppe Risi.

Si trovava al volante della sua auto quando ne ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. La tragedia è avvenuta nella notte fra sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 a Villa Santa Lucia, nel Frusinate. Si chiamava Giuseppe Risi e aveva 37 anni.

È stato il primo dei due incidenti in Ciociaria del fine settimana: il secondo, avvenuto questa mattina, ha visto morire un ragazzo di 19 anni nell'auto in fiamme dopo uno schianto contro il muro.

Si schianta contro un albero e muore: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nella notte appena trascorsa in via Verdi, a Villa Santa Lucia, comune in provincia di Frosinone. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua automobile che si è schiantata contro un albero, una quercia secolare. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, nessun altro veicolo, infatti, sembra essere coinvolto. Soltanto ulteriori accertamenti permetteranno di ricostruire le cause dell'incidente, se sia stato vittima di un malore o se abbiano contribuito fattori esterni.

L'impatto è stato violentissimo. L'allarme è scattato immediatamente e sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cassino e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

L'arrivo dei soccorsi e la corsa in pronto soccorso

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorritori. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, una volta raggiunto il luogo del terribile incidente, hanno trovato il trentasettenne in condizioni critiche. Lo hanno trasferito a bordo dell'ambulanza che poi è corsa d'urgenza verso il pronto soccorso di Cassino. Medici e infermieri hanno provato a prestargli le prime cure, ma tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati purtroppo inutili. Per il trentasettenne non c'è stato niente da fare. È morto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria.

L'addio a Giuseppe Risi, il sindaco: "Era uno di noi"

Non appena appreso della notizia, il primo a commentare la tragedia è stato il sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro. "Il nostro Giuseppe non c’è più. Il nostro Gneppo non c’è più. Una notizia che fa male, che lascia senza parole, che ci spezza il fiato. Giuseppe Risi, 37 anni, è volato via nella notte, in un tragico incidente stradale avvenuto proprio qui, nel nostro territorio, a pochi passi da casa. Una tragedia che scuote nel profondo tutta Villa Santa Lucia – scrive in una nota affidata ai social network – Giuseppe era uno di noi. Sempre con il sorriso, sempre con la battuta pronta, benvoluto da tutti. Era un punto di riferimento per gli amici, una presenza vera, sincera, genuina. Ed è così che vogliamo ricordarlo".

Un dolore condiviso anche dall'amministrazione comunale e dall'intera comunità di Villa Santa Lucia: "Ci stringiamo con affetto e dolore alla famiglia Risi-Marsella, colpita da una perdita immensa. Nessuna parola potrà colmare il vuoto, ma sappiate che tutta Villa Santa Lucia vi è accanto. Oggi perdiamo una persona speciale. Ciao Gneppo, ci mancherai".