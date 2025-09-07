roma
video suggerito
video suggerito

Si schianta su un muretto e resta intrappolato nell’auto che prende fuoco: muore a 19 anni Francesco Marrocco

Si trovava al volante della sua auto quando è finito contro un muro, la macchina ha preso fuoco e lui è rimasto bloccato nell’abitacolo. Morto Francesco Marrocco, aveva 19 anni.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
Francesco Marrocco.
Francesco Marrocco.

Terribile incidente in Ciociaria nella mattinata di oggi, domenica 7 settembre 2025: un'automobile si è schiantata contro un muretto e ha preso fuoco. Al suo interno un ragazzo di 19 anni che, rimasto intrappolato, ha perso la vita durante l'incendio. Si chiamava Francesco Marrocco.

Il tragico incidente a Cassino

L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 7 settembre 2025, a Cassino, lungo la via Appia nuova. Il giovane si trovava alla guida dell'automobile, una Chevrolet Spark, quando ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento ed è finito contro un muretto. Dopo l'impatto, violentissimo, la vettura si è ribaltata, è finita in un campo di ulivi e ha preso immediatamente fuoco. Per il diciannovenne, rimasto intrappolato nell'abitacolo del veicolo, non c'è stato niente da fare.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 non hanno potuto fare niente per salvarlo e sono stati costretti a dichiararne la morte.

Leggi anche
Ruspa schiaccia un operaio, elitrasportato a Roma: terribile incidente sul lavoro ad Anagni

Le indagini in corso dopo l'incidente in via Appia nuova

Sul luogo dello schianto, oltre ai soccorritori del pronto soccorso sanitario del 118 sono arrivati immediatamente anche i carabinieri della compagnia di Cassino che si sono messi subito al lavoro per svolgere tutti i rilievi del caso e i vigili del fuoco. L'automobile, però, era già bruciata e il diciannovenne già morto. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolte altre macchine dello scontro: sembra trattarsi di un incidente autonomo. Gli inquirenti non escludono che il giovane, che stava rientrando a casa, possa aver avuto un colpo di sonno.

I precedenti degli ultimi giorni

Quello di oggi è il terzo incidente stradale in cui a perdere la vita è un ragazzo giovanissimo. L'ultimo è avvenuto alle porte della capitale, a Osteria Nuova, nella notte fra il 3 e il 4 settembre 2025, quando un diciassettenne ha perso la vita nello scontro con una moto. Ferito l'amico, di un anno più grande, che si trovava in sella con lui.

Attualità
Frosinone
Incendi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sandro Bigozzi è il paracadutista morto dopo un lancio a Roma: sui social l'ultimo volo
Chi era Sandro Bigozzi, il paracadutista morto dopo il lancio
Paracadutista si schianta dopo un lancio da 1.500 metri d'altezza e muore: disposta l'autopsia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views