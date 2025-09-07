Si schianta su un muretto e resta intrappolato nell’auto che prende fuoco: muore a 19 anni Francesco Marrocco

Si trovava al volante della sua auto quando è finito contro un muro, la macchina ha preso fuoco e lui è rimasto bloccato nell’abitacolo. Morto Francesco Marrocco, aveva 19 anni.

Terribile incidente in Ciociaria nella mattinata di oggi, domenica 7 settembre 2025: un'automobile si è schiantata contro un muretto e ha preso fuoco. Al suo interno un ragazzo di 19 anni che, rimasto intrappolato, ha perso la vita durante l'incendio. Si chiamava Francesco Marrocco.

Il tragico incidente a Cassino

L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 7 settembre 2025, a Cassino, lungo la via Appia nuova. Il giovane si trovava alla guida dell'automobile, una Chevrolet Spark, quando ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento ed è finito contro un muretto. Dopo l'impatto, violentissimo, la vettura si è ribaltata, è finita in un campo di ulivi e ha preso immediatamente fuoco. Per il diciannovenne, rimasto intrappolato nell'abitacolo del veicolo, non c'è stato niente da fare.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 non hanno potuto fare niente per salvarlo e sono stati costretti a dichiararne la morte.

Le indagini in corso dopo l'incidente in via Appia nuova

Sul luogo dello schianto, oltre ai soccorritori del pronto soccorso sanitario del 118 sono arrivati immediatamente anche i carabinieri della compagnia di Cassino che si sono messi subito al lavoro per svolgere tutti i rilievi del caso e i vigili del fuoco. L'automobile, però, era già bruciata e il diciannovenne già morto. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolte altre macchine dello scontro: sembra trattarsi di un incidente autonomo. Gli inquirenti non escludono che il giovane, che stava rientrando a casa, possa aver avuto un colpo di sonno.

I precedenti degli ultimi giorni

Quello di oggi è il terzo incidente stradale in cui a perdere la vita è un ragazzo giovanissimo. L'ultimo è avvenuto alle porte della capitale, a Osteria Nuova, nella notte fra il 3 e il 4 settembre 2025, quando un diciassettenne ha perso la vita nello scontro con una moto. Ferito l'amico, di un anno più grande, che si trovava in sella con lui.