Tragico schianto fra auto e moto a Roma: morto un 17enne, ferito l’amico

Intorno alla mezzanotte fra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre un ragazzo di 17 anni è morto per un incidente stradale vicino alla frazione Osteria Nuova di Roma. La vittima viaggiava su uno scooter. È rimasto ferito l’amico 18enne che era con lui.

La strada continua a mietere vittime nella Capitale. Un ragazzo di 17 anni è morto per un incidente stradale nella notte fra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre in via Lanfranco di Pavia, all'incrocio con via Anguillarese, poco a nord della frazione Osteria Nuova di Roma. È rimasto ferito l'amico 18enne che era in moto con lui.

L'incidente nella notte a Osteria Nuova

I due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter di cilindrata 125, quando, intorno a mezzanotte, si sono scontrati con l'auto, una Volvo, di un altro giovane di 21 anni. L'impatto è avvenuto nel territorio di Roma Capitale a pochi chilometri dal lago di Bracciano, dove via Lanfranco di Pavia, una stretta strada di campagna, incrocia via Anguillarese poco prima di entrare nel comune di Anguillara Sabazia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata alla guida prima di essere sbalzata dall'urto nel sinistro mortale.

I medici del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 17enne. L'amico è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all'Ospedale di Bracciano, dove è ricoverato in codice giallo.

Leggi anche Auto travolge due persone ad Ardea: un morto e un ferito

Le indagini in corso: attesi i risultati dei test tossicologici

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente indaga al momento il XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale, che ha eseguito i primi rilievi scientifici e sequestrato i mezzi. Il corpo del ragazzo è stato portato presso l'istituto di medicina legale, dove verrà effettuata l'autopsia. Il conducente dell'automobile, invece, è stato sottoposto ai test tossicologici di rito all'ospedale Sant'Andrea. La polizia è ancora in attesa dei risultati.