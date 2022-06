Perde il controllo della moto e finisce in una scarpata: Pasquale muore a 28 anni Pasquale Pascarella, 28enne di Valmontone, è morto ieri sera a causa di un incidente stradale avvenuto su via XV aprile.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 28 anni, Pasquale Pascarella, è morto ieri sera a causa di un grave incidente stradale avvenuto su via XV Aprile, a Valmontone. Pasquale stava viaggiando a bordo della sua moto, una Honda Kawasaki 1000, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa del violento impatto col suolo e delle gravi ferite riportate. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'incidente indagano i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e stanno cercando di capire come mai Pasquale abbia perso il controllo della sua Honda, finendo fuori strada. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo, nessun altro mezzo sarebbe coinvolto.

Il ricordo degli amici di Pasquale

"Non riesco a dormire, non ce la faccio – scrive un'amica su Facebook, che purtroppo è arrivata lì quando Pasquale era riverso in terra, ormai privo di vita – Non potrò mai dimenticare tutto quello che ho visto stasera. Sono passata con la macchina per quella strada e c'era la tua moto per terra. Sono scesa…ho corso ed eri li davanti a me già morto e tua mamma che mi gridava di salvarti. Non riesco neanche a spegnere la luce per provare a dormire, non riesco a stare al buio perché ho la tua immagine impressa nella mia mente". Pasquale era un ragazzo buono e gentile, che tutti ora ricordano per la sua giovialità e voglia di vivere. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni, quando la salma sarà restituita alla famiglia. Non è escluso che il magistrato disponga l'autopsia sul corpo del ragazzo.