Perde il controllo della moto e cade in un dirupo profondo dieci metri: grave centauro Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono state molto complicate perché l’uomo era caduto in un punto impervio. Ci sono volute ore per recuperarlo.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente avvenuto nella giornata di ieri nella frazione di Pisterno a Prossedi, in provincia di Latina. Un uomo di cinquant'anni è rimasto ferito in maniera seria dopo essere uscito di strada con la sua moto, cadendo in un dirupo alto diversi metri. Subito si è pensato il peggio: il 50enne è stato soccorso dai vigili del fuoco, che sono riusciti a trarlo in salvo, ma solo dopo diverse ore di lavoro. L'uomo, infatti, era caduto in un punto molto impervio e c'è voluto diverso tempo per recuperarlo. Una volta tirato fuori è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno portato d'urgenza in ospedale.

Il 50enne era uscito insieme a un gruppo di amici centauri per passare l'Epifania a bordo delle loro moto. Quella che sarebbe dovuta essere una scampagnata in un giorno di vacanza si è trasformata però in un incubo quando l'uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto finendo in un dirupo dieci metri sotto il livello stradale. Il timore è aumentato quando si è visto che non era semplice recuperare il ferito: la zona in cui era caduto, infatti, era particolarmente impervia, e ci sono volute ore per tirarlo su in sicurezza.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Saranno loro a determinare cosa sia accaduto, anche se con tutta probabilità si è trattato di un incidente autonomo. L'uomo si trova ancora ricoverato in ospedale: non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno, ma le sue condizioni dovrebbero essere stabili. Sotto shock gli amici e gli altri automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena.