Perde il controllo della moto dopo scontro con un cinghiale a Roma: gravissimo motociclista L’incidente è avvenuto a Roma tra via Cassia Nuova e via Oriolo Romano. L’uomo, 58 anni, è ricoverato in condizioni gravissime al Gemelli. L’animale è morto.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di cinquantotto anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma dopo che con la sua moto si è scontrato con un cinghiale. L'incidente è avvenuto ieri sera tra via Cassia Nuova e via Oriolo Romano, verso le 23.10. Sul posto, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Montemario per i rilievi del caso.

Dalle prime informazioni, sembra che il 58enne stesse procedendo con la sua moto, un'Honda Sh 300, quando si è trovato di fronte l'animale. Non è riuscito a frenare in tempo e si è scontrato con il cinghiale, finendo violentemente a terra. Le sue condizioni sono molto gravi: soccorso dagli operatori sanitari intervenuti sul posto, è stato portato immediatamente all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ancora ricoverato. La carcassa dell'animale è stata rimossa dalla strada.

Incidenti a Roma, due morti nelle ultime ore

Quello avvenuto ieri sera non è l'unico incidente che si è verificato nelle ultime ore. Questa mattina un ragazzo di trentuno anni è mortodopo essersi scontrato con un'Opel Meriva guidata da una giovane di ventotto anni in via Ostiense, all'altezza di via di Malafede. Indagano gli agenti della Polizia Locale, al momento la dinamica del sinistro è ancora da chiarire. A perdere la vita questa mattina, anche un uomo di quarantacinque anni che ha perso il controllo della propria auto su via Trionfale, uscendo fuori strada. Anche in questo caso, il conducente è morto sul colpo nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarlo e salvargli la vita. Due giorni fa, invece, è morto un ragazzo di ventuno anni, Lorenzo Moi, investito da un bus Atac sulla via del Mare.