Incidente su via Trionfale, 45enne perde il controllo dell’auto e muore Tragedia su via Trionfale, dove un 45enne ha perso il controllo dell’auto ed è morto. La seconda vittima della strada di stamattina, un 31enne è deceduto su via Ostiense.

A cura di Alessia Rabbai

Foto d’archivio

Un uomo è morto in un incidente stradale lungo via Trionfale a Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 13 gennaio, nel territorio del quadrante Nord della Capitale. La vittima è un uomo di quarantacinque anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A rimanere coinvolta un'auto. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 9.20 e l'uomo era alla guida della vettura, una Mercedes classe B. Stava percorrendo via Trionfale all'altezza del civico 11809 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è uscito fuori strada.

La scena è accaduta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Il decesso è sopraggiunto sul luogo dell'incidente, a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo Montemario, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

L'ipotesi è che l'automobilista possa aver accusato un malore proprio mentre era alla guida. A fare chiarezza sulle cause che hanno provocato il decesso sarà l'autopsia. La salma, terminate le verifiche sul posto, è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Da quanto si apprende si tratta dunque di un incidente autonomo, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Stamattina è morto un 31enne su via Ostiense

Altra tragedia sulla strada questa mattina, su via Ostense all'altezza di Malafede un motociclista di trentuno anni è morto dopo uno scontro con un'auto Opel Meriva, alla guida della quale c'era un ventottenne. La dinamica, ancora da chiarire, è al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il X Gruppo Mare, che ha svolto i rilievi di rito. L'automobilista è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue e i veicoli sono stati sequestrati.