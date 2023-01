Incidente sulla via Ostiense, scontro tra auto e moto: morto un 21enne, strada chiusa A scontrarsi sono state una macchina guidata da una ragazza di 28 anni e una moto su via viaggiava un giovane di 21. La strada è stata chiusa per i rilievi.

Un ragazzo di ventuno anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Ostiense a Roma. Secondo le prime informazioni, la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un'Opel Meriva condotta da una giovane di ventotto anni che si è fermata a prestare soccorso. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare per i rilievi del caso. È stato disposto il sequestro dei mezzi coinvolti, mentre la 28enne sarà sottoposta – come da prassi – ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. I vigili urbani hanno disposto la chiusura della strada nel tratto tra fra via di Malafede e via Fiumalbo.