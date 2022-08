Perde il controllo della macchina sulla Braccianese e si schianta contro un albero: morto 35enne Il ragazzo è stato portato immediatamente al Padre Pio di Bracciano: le sue condizioni erano disperate ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è morto ieri sera in seguito a un grave incidente avvenuto sulla Braccianese Claudia, nel comune di Canale Monterano. Un uomo di trentacinque anni ha perso il controllo della sua auto, una Suzuky Jimmy, all’altezza del bivio con via dei Grottini, andandosi a schiantare contro un albero.

Subito soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato al Padre Pio di Bracciano, è morto poco essere arrivato in ospedale, verso mezzanotte e mezza. I medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare: il 35enne è arrivato già in condizioni disperate, e qualche minuto dopo il suo cuore ha smesso di battere.

Sull'incidente indagano i carabinieri. Dalle prime informazioni emerse sembra che si tratti di un incidente autonomo, ed è quasi del tutto escluso che sia coinvolto un altro veicolo. Il ragazzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo delle macchina poco dopo le 23.30. Forse una distrazione, un malore, un colpo di sonno. Da verificare anche le condizioni della strada in quel tratto.

Quello avvenuto sulla Braccianese è l'ennesimo incidente mortale nel Lazio. Due giorni fa un giovane di vent'anni, Simone Sperduti, è morto dopo essere stato investito da un ex poliziotto su via Prenestina, all'altezza dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. Il giovane è morto praticamente sul colpo.

Il 46enne che l'ha investito è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Dagli esami cui è stato sottoposto in ospedale è risultato positivo all'alcol e alla cocaina. Quando ha investito Simone quindi, era ubriaco e in stato di alterazione dato dalla droga. Adesso si trova in carcere a Regina Coeli.