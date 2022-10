Perde il controllo del Suv ed esce fuori strada: la vittima è il 34enne Davide Hamrouni L’uomo lascia una moglie e un bimbo di appena sei anni. La salma sarà restituita alla famiglia, che potrà organizzare il funerale. Dato che si è trattato di un incidente autonomo, molto probabilmente non saranno necessarie ulteriori indagini.

Si chiamava Davide Hamrouni il 34enne che la scorsa notte è uscito di strada con il Suv in via Stoza a Cori. Il giovane, padre di un bambino di sei anni e sposato con una ragazza di Cori, era di origine tunisina ma da anni viveva in zona, dove lavorava e si era costruito una famiglia.

Per Davide Hamrouni non c'è stato nulla da fare, per lui lo schianto è stato fatale. Sul posto sono accorsi i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Cosa sia accaduto, e come mai il 34enne abbia perso il controllo dell'auto, non è al momento chiaro. Ciò che è certo è che si è trattato di un incidente autonomo e non vi sono altri veicoli coinvolti. Per questo la salma sarà restituita alla famiglia, che potrà così organizzare il funerale.

L'incidente è avvenuto alle tre di notte in via Stoza a Cori. Non si sa come mai Davide abbia perso il controllo della macchina, in una strada che faceva spesso per tornare a casa. Forse la stanchezza, un colpo di sonno, un malore o una distrazione. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno sperato fino all'ultimo di poterlo salvare. Ma quando lo hanno tirato fuori dalla macchina, hanno visto che il suo corpo ormai era già senza vita. Hanno potuto solo confermare il decesso e avviare le pratiche per il trasferimento della salma all'obitorio.

Disperata la famiglia, colpita come un fulmine a ciel sereno da questa notizia. Il bambino solo dieci giorni fa aveva festeggiato il compleanno: un'occasione di festa, che adesso sembra lontanissima data la tragedia che ha colpito la comunità e i cari di Davide.