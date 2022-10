Esce fuori di strada col Suv alle tre di notte e si schianta: morto un ragazzo di 34 anni La tragedia in via Stoza a Cori, in provincia di Latina. Il ragazzo è uscito fuori strada con il Suv per cause ancora da accertare, è morto praticamente sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è morto questa notte verso le tre a Cori, in provincia di Latina. Si tratta di un 34enne del quale non sono state diffuse le generalità, coinvolto in un incidente stradale. Secondo le prime informazioni, il giovane stava viaggiando sulla sua vettura in via Stoza quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della macchina ed è uscito fuori strada. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo.

Sul posto i carabinieri della stazione di Cori, che hanno effettuato i rilievi del caso per capire la dinamica dell'incidente. A quanto si apprende si tratterebbe di un sinistro autonomo, nessun'altra vettura sarebbe rimasta coinvolta nello schianto.

Cosa sia successo e come mai il 34enne sia uscito fuori strada, non è ancora chiaro. Forse un colpo di sonno o un malore alla base dello schianto, anche se le cause sono al vaglio dei carabinieri. La salma, sulla quale non è escluso che sarà eseguita l'autopsia, sarà restituita ai familiari nei prossimi giorni. Il mezzo, come da prassi, è stato sequestrato per ulteriori analisi e approfondimenti.

Quello avvenuto a Cori è stato il secondo incidente mortale nel Lazio in poche ore. Poco prima, un uomo di sessantuno anni è morto in via dei Castelli Romani a Pomezia: dalle prime informazioni sembra che con il suo scooter abbia tamponato una vettura che procedeva lentamente per via del forte traffico. Il 61enne è finito fuori strada: nonostante i tentativi disperati dei soccorsi di salvagli la vita, è morto dopo un'ora all'ospedale Sant'Anna a causa della gravità delle ferite riportate, che non gli hanno lasciato scampo.

