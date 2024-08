video suggerito

Paura a Torrita Tiberina, un incendio minaccia le case: residenti evacuati per fumo, attivati canadair Fiamme alte a Torrita Tiberina, comune fra Roma e Rieti, dove da ore è in corso un vasto incendio: con un appello social dai canali del comune chiedono di spostare le auto. Intervengono due canadair. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grandissimo incendio sta interessando Torrita Tiberina, un comune in provincia di Roma nei territori fra la capitale e il Reatino. Paura nella zona, dove da ore sono in corso i vigili del fuoco. "Le fiamme sono ancora molto alte, non vediamo più i soccorsi", scrive, però, qualcuno sui social nella pagina della cittadina. E dallo stesso profilo appare un video appello, che sembra essere da parte della sindaca di Torrita Tiberina, Rita Colafigli.

"Visto il grandissimo incendio, chiedo a tutti coloro che hanno la macchina in via Cavour di venire a spostarla". Il rischio maggiore, al momento, è che le fiamme raggiungano il centro cittadino, colpendo, oltre che le automobili parcheggiate, anche le abitazioni.

L'intervento in corso: arrivano due canadair

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco: due APS, la quadra 5A e la 31A oltre al carro autoprotettori, la squadra AB 5 e due moduli boschivi. Oltre a loro anche il Dos, direttore delle operazioni di Spegnimento, che coordina due canadair attivati per intervenire.

La più colpita è la contrada Celli. È qui che si è sviluppato un vasto incendio di sterpaglie che ha iniziato a minacciare le case. Paura anche per il forte fumo, spinto dal vento verso gli edifici: per questa ragione sono stati evacuati temporaneamente gli abitanti della zona. Fortunatamente per il momento non risultano persone ferite.

Ancora decine di incendi oggi a Roma

Una giornata, anche quella di oggi, grave per il numero e l'entità degli incendi in atto. Dopo il rogo di ieri mattina, domenica 11 agosto 2024, che ha colpito la zona della Pisana e per cui è stata richiesta l'evacuazione dal Centro Acquatico di Hydromania, altri incendi hanno colpito la capitale e i comuni vicini. È il caso, ad esempio, del rogo che si è sviluppato nel campo nomadi in via dell'Albuccione, a Guidonia Montecelio. Le fiamme hanno raggiunto anche via Tiburtina.

Non soltanto. Un altro incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nella zona dei Castelli Romani, a Genzano, all'altezza di via Fatebenefratelli.

Articolo in aggiornamento