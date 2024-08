video suggerito

Roma, incendio in zona Pisana: fiamme minacciano strade e case, non si respira Incendio tra Pisana e Massimina. Case e strade minacciate minacciate dalle fiamme. L’aria irrespirabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Bollino rosso a Roma oggi – domenica 11 agosto – per le temperature bollenti, percepiti circa quaranta gradi con chi è rimasto in città che boccheggia dentro casa, sotto i ventilatori o con l'aria condizionata. E anche oggi, bollino rosso anche sul fronte degli incendi.

Un grande incendio si è sviluppato nella zona di via della Pisana. Il fumo ha reso l'area irrespirabile e le fiamme sono arrivate a minacciare abitazioni e strade. In azione diverse squadre della protezione civile, dei vigili del fuoco e anche un elicottero. Il fronte delle fiamme è molto ampio, anche per questo le squadre di spegnimento stanno faticando.