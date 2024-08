Incendio a Roma, rogo vicino al centro commerciale di Guidonia: le fiamme verso via Tiburtina Fiamme alte e fumo nero a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma: l’incendio si è sviluppato a pochi passi dal centro commerciale Tiburtino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

279 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal video di Welcome to Favelas.

Ancora fiamme alle porte della capitale. Stavolta a bruciare è un campo a pochi passi dal centro commerciale Tiburtino a Guidonia Montecelio, comune nel quadrante nord est di Roma. Fiamme alte e un denso fumo nero stanno avvolgendo la zona e si stanno espandendo velocemente a ridosso della strada. Come si vede dal video (e dalla foto in apertura) oltre al vento, a contribuire all'ampliamento del rogo anche la vegetazione e i canneti che costeggiano la via.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 agosto 2024. Sul posto, dopo l'invio della segnalazione sono arrivati i pompieri, verso le ore 11.25. In particolare sono stati chiamati ad intervenire in via Albuccione al civico 4. È lì che, all'interno del campo nomadi, si sono originate le fiamme che, a poco a poco, si sono estese su tutto il territorio circostante.

Non appena scattato l'allarme sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco: la 18A, la 10A, l'AB12 con il carro schiuma, la squadra boschiva ed il DOS, direttore delle operazioni di spegnimento, che sta valutando un eventuale intervento del mezzo aereo, con canadair ed elicotteri. Secondo quanto emerso da questa prima ora di intervento, non risultano feriti al momento.

Leggi anche Scoppia un incendio vicino alle case a Tiburtina: colonna di fumo si alza tra le vie

L'intervento dei vigili del fuoco.

L'incendio in via della Pisana ieri

Il nuovo rogo è scoppiato mentre erano ancora in corso le operazioni in via della Pisana, che ha portato all'evacuazione del Parco Acquatico di Hydromania, e nella zona del Fosso della Magliana, dove questa mattina erano ancora presenti tanti piccoli roghi residui sparsi che rischiavano di riattivare l'incendio. Sul posto, per tenere le fiamme sotto controllo, sono intervenuti i volontari della sala operativa comunale della Protezione Civile di Roma.

Articolo in aggiornamento