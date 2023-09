Paura a scuola, bimbe di sei anni scappano all’improvviso: “Volevamo solo andare dalla nonna” È successo venerdì 22 settembre nel plesso dell’istituto Montessori – Pini in via Santa Maria Goretti. Mentre monta la preoccupazione e la rabbia dei genitori, la dirigente scolastica ha avviato un’indagine interna per individuare eventuali responsabilità.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Due bimbe di sei anni sono uscite da scuola tutte sole per andare a casa della nonna. Nessun controllo, evidentemente: le piccole hanno attraversato le strade trafficate intorno a viale Libia fino al portone della nonna di una di loro. Lo stupore della donna quando la voce della nipotina risuonava nel citofono, quindi la realizzazione di quanto appena successo: come hanno fatto le bimbe a uscire da scuola?

"Volevo andare a casa di nonna"

È successo venerdì 22 settembre all’istituto comprensivo Montessori – Maria Clotilde Pini, nel plesso in via di Santa Maria Goretti. Mano nella mano, le piccole studentesse iscritte alla prima elementare sono uscite indisturbate dalla classe e dall'intero istituto, attraversando viale Libia. Il loro desiderio, in fondo, era semplice: forse stanche di stare in aula, volevano andare a casa dalla nonna. Un volta arrivate a destinazione, la donna ha subito chiamato la figlia per avvisarla dell'accaduto e le due bimbe sono state riportate a scuola.

Avviata un'indagine interna alla scuola

L'episodio, però, ha scatenato un'ondata di preoccupazione all'interno dell'istituto: com'è stato possibile che due bambine siano riuscite a lasciare la scuola? A quanto si apprende, l'allarme sarebbe scattato soltanto una volta che le piccole hanno fatto ritorno in aula. Come reso noto alle famiglie con una comunicazione, la dirigente Maria Beatrice Furlani ha avviato un'indagine interna "volta ad accertare le modalità dell’accaduto e l’esistenza di eventuali responsabilità individuali in capo ai dipendenti implicati», garantendo che, una volta individuati i soggetti che avrebbero effettivamente dovuto vigilare sull'incolumità delle due bimbe, "saranno prese tutte le misure idonee ad impedire il ripetersi di simili episodi".

I timori dei genitori

A scuola, intanto, i docenti si sono affrettati a raccogliere i recapiti dei genitori di tutti gli alunni, comprensibilmente preoccupati da quanto accaduto: "Scoprire quanto è accaduto è stato uno shock, fortunatamente le piccole stanno bene ma poteva esserci una tragedia", ha detto a Repubblica il papà di un bambino iscritto al Montessori-Pini. A fargli eco la rabbia di una mamma, riportata dal Messaggero: "La sicurezza è un tema delicato, ancor di più quando si tratta di bambini così piccoli. Davvero non riesco a capire come sia potuto accadere che insegnanti, bidelli e impiegati scolastici non si siano accorti di quanto stava avvenendo".