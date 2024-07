video suggerito

Paura a Roma, albero crolla e schiaccia due automobili: "Pini potati troppo e male" Albero crolla sulle automobili a Roma: la caduta in via Gregorio VII nella mattina di oggi, giovedì 11 luglio. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

Albero crolla sulle automobili, foto da Facebook.

È precipitato nella mattina di oggi, giovedì 11 luglio 2024, poco dopo le 6, in una delle grandi vie di Roma, Gregorio VII, ed è atterrato su due veicoli parcheggiati a bordo strada, dalla parte di marciapiede che confina con la corsia preferenziale, dove passano taxi e autobus, all'altezza di via di San Damaso, in direzione di Città del Vaticano.

Non appena scattato l'allarme sul post sono arrivati i caschi bianchi del XIII gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada e gestito la viabilità per svolgere i rilievi e permettere l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere il tronco del pino. Fortunatamente, a parte le automobili, non sono rimaste coinvolte persone nello schianto e non ci sono stati feriti.

La reazione degli utenti

Nel corso della mattinata la foto dell'albero precipitato sulle automobili ha iniziato a circolare nei gruppi di quartiere e non hanno tardato ad arrivare i primi commenti da parte degli utenti. "Che disastro! – scrive qualcuno – Ma nessuno ha detto che quei pini sono stati potati troppo e male?", mentre altri si chiedono chi pagherà i danni delle automobili.

"Poteva andare molto peggio, le macchine si ricomprano le vite umane no. Anni fa sono scampata per miracolo al crollo di un albero altezza attraversamento pedonale del mercato", ha invece raccontato un'altra. La cronaca è piena di episodi simili. Dal crollo del pino davanti al semaforo in via Cristoforo Colombo, la cui caduta è stata ripresa in video da una dashcam, quando sono rimaste ferite due persone alla tragedia di Monteverde, con esito diverso: una donna, in quell'occasione, è rimasta schiacciata dalla pianta.